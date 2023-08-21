В Кущевском районе у школьных автобусов выявили множество нарушений

При проверке состояния школьных автобусов Кущевского района прокуратура выявила ряд нарушений требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Были выявлены неисправности тормозной системы, габаритных огней, подсветки регистрационных знаков, замков дверей, сигнала требования об остановке, а также обнаружены трещины лобового стекла. Помимо неисправности автотранспорта, проверка установила неукомплектованность штатов водителей в школах № 1, 3, 5 и 7.

В адрес главы муниципалитета Ильи Гузева внесено представление в целях устранения нарушений. Процесс поставлен на контроль районной прокуратурой.

Георгий Ефименко

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