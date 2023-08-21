Детям участников спецоперации в Липецкой области заплатят по 5 тыс. рублей к 1 сентября

Правительство Липецкой области планирует к 1 сентября выплатить по 5 тыс. руб. на каждого ребенка в семьях участников специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе облправительства, новая мера поддержки введена «по поручению губернатора Игоря Артамонова».

Для получения 5 тыс. руб. семьям военнослужащих нужно будет собрать пакет документов и подать заявление до 1 ноября 2023 года. Сейчас власти утверждают порядок предоставления выплат, после этого будет объявлено о начале приема заявок.

В облправительстве уточнили, что подать документы можно будет либо «связавшись с социальным куратором», либо на портале госуслуг. «Начало учебного года — важное событие для каждой семьи, где есть дети. Поэтому было принято решение оказать поддержку тем, кто в ней сейчас особенно нуждается»,— сказал Игорь Артамонов, которого цитирует пресс-служба облправительства.

Сергей Калашников

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