Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Детям участников спецоперации в Липецкой области заплатят по 5 тыс. рублей к 1 сентября

Правительство Липецкой области планирует к 1 сентября выплатить по 5 тыс. руб. на каждого ребенка в семьях участников специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе облправительства, новая мера поддержки введена «по поручению губернатора Игоря Артамонова».

Для получения 5 тыс. руб. семьям военнослужащих нужно будет собрать пакет документов и подать заявление до 1 ноября 2023 года. Сейчас власти утверждают порядок предоставления выплат, после этого будет объявлено о начале приема заявок.

В облправительстве уточнили, что подать документы можно будет либо «связавшись с социальным куратором», либо на портале госуслуг. «Начало учебного года — важное событие для каждой семьи, где есть дети. Поэтому было принято решение оказать поддержку тем, кто в ней сейчас особенно нуждается»,— сказал Игорь Артамонов, которого цитирует пресс-служба облправительства.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 августа

Читать далее

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...