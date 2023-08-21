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Коммерсантъ FM
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Исинбаева не вошла в рейтинг самых влиятельных легкоатлеток

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не включила российскую спортсменку Елену Исинбаеву в рейтинг 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира. С 19 по 27 августа в Будапеште проходит чемпионат мира по легкой атлетике, Россию до соревнований не допустили.

Елена Исинбаева в 2017 году

Елена Исинбаева в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Елена Исинбаева в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, победительница Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Четыре раза побеждала на чемпионате мира в помещении, три раза — на открытом воздухе.

В июне 2023 года был приостановлен статус члена Международного олимпийского комитета (МОК) Елены Исинбаевой. МОК проводил проверку, в том числе в связи с присвоением спортсменке звания майора после заключения пятилетнего контракта о службе в российской армии в 2015 году.

17 июля Исинбаева сообщила, что возобновит работу в МОК. По ее словам, те звания, «о которых говорят, носят номинальный характер», поскольку она никогда не состояла на службе в вооруженных силах РФ.

Лусине Баласян

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