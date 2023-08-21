ВС Крыма на три года увеличил срок заключения участнику запрещенного нацбата

Верховный суд Крыма увеличил наказание участнику вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещено на территории РФ) до пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Гражданин РФ 1963 года рождения был зарегистрирован и проживал в Крыму. Зимой 2016 года он добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование и принимал в нем участие до весны 2020 года. Всего, по версии следствия, в состав батальона входили около 150 человек, на вооружении у которых были различные виды огнестрельного и другого оружия.

По показаниям мужчины, он периодически помогал незаконному вооруженному формированию продуктами питания. В суде первой инстанции он признал вину и раскаялся. Кировский районный суд Крыма признал его виновным по ч. 2 ст. 208 УК РФ и назначил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год.

Однако Верховный Суд Крыма рассмотрел уголовное дело в апелляционном порядке и определил изменить приговор. Наказание мужчине усилили до пяти лет лишения свободы. Первый год он проведет в тюрьме, и оставшийся срок — в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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