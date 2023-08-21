Ярославскому омбудсмену рассказали о проблемах военнослужащих

К уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину обратились 15 родственников военнослужащих, которые рассказали омбудсмену о существующих проблемах у бойцов. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ярославской области Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ярославской области

В аппарате рассказали, что к уполномоченному обратились родственники военнослужащих за помощью в решении проблем, возникших в ходе военной службы.

«Супруга военнослужащего из Ярославского района рассказала, что ее муж и еще несколько сослуживцев после тяжелых ранений были признаны самовольно оставившими военную часть – за время их нахождения в госпиталях прежняя военная часть была расформирована, а к другому воинскому формированию их не прикрепили»,— говорится в сообщении аппарата.

Также к Сергею Бабуркину обратился отец раненого ярославца. Он просил помочь в переводе сына со сломанным бедром из московского медицинского учреждения в ярославский военный госпиталь. Родственница другого военнослужащего просила вернуть молодого человека домой для ухода за матерью.

«Родственница мобилизованного из Борисоглебского района просила содействия в его увольнении с военной службы или предоставлении длительного отпуска в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами. Мать парня сейчас тяжело больна и нуждается в постоянном уходе, при этом он является ее единственным сыном, мужа у женщины нет»,— рассказали в аппарате.

По всем поступившим обращениям уже начата работа, заверили в аппарате омбудсмена.

Алла Чижова