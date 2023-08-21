«Росводоканал Краснодар» строит сети в районе Западного обхода

2,5 км новых сетей водоотведения построит «Росводоканал Краснодар» для жилого района «Парковый» и многоэтажной жилой застройки в районе Западного обхода. Работы запланированы в рамках инвестиционной программы.

Кроме строительства сетей диаметром 315 мм и протяженностью 2400 метров, специалисты выполнят строительство канализационно-насосной станции мощностью свыше 5000 кубометров в сутки. На станции будет установлено современное оборудование с применением новейших энергосберегающих технологий, предусматривающих максимальную энергоэффективность, а также будут применены все самые передовые методы управления и автоматизации.

«Мы стремимся к высоким результатам по улучшению водоснабжения и водоотведения в Краснодаре,— говорит директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов.— Повышать качество и надежность предоставления услуг нашим потребителям в условиях высоких темпов жилищного строительства столицы края — одна из ключевых задач предприятия».

Строительство сетей планируется завершить до конца сентября.

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