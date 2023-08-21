В Краснодаре будут судить 18-летнюю девушку за организацию азартных игр

Уголовное дело по статье об организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ) в отношении 18-летней жительницы Краснодара направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Девушка арендовала на улице Суворова (вне игорной зоны) нежилое помещение, где организовала и регулярно проводила с марта по 3 апреля азартные игры с использованием игрового оборудования. Она получала от игроков деньги, которые вносила на виртуальный счет.

Роль руководителя и администратора-кассира девушка выполняла единолично. Незаконную деятельность пресекли сотрудники ОЭБиПК УМВД по Краснодару при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье.

Георгий Ефименко

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