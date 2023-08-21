В Воронеже движение с нового моста Остужевской развязки переведут на старый

Завершается реконструкция старого моста Остужевской развязки на железнодорожными путями в Воронеже. В ночь с 22 на 23 августа на него переведут движение с идущего параллельно нового моста, проезд по которому стал возможен осенью 2022 года. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем telegram-канале.

Новая схема движения необходима для завершения работ в пришовных зонах и обновления разметки. Их планируется завершить к началу сентября — тогда будет открыто движение по обоим путепроводам по постоянным схемам. Каждый из них будет предназначен для проезда в своем направлении.

Также, по словам господина Кстенина, подрядчик ускорил темпы возведения клеверной развязки на перекрестке Минская-Остужева, чтобы завершить его до конца года. Контрактом финал работ предусмотрен в конце 2024-го.

Первый этап реконструкции Остужевской развязки в Воронеже почти за 1,2 млрд руб. выполняет производственное объединение «Возрождение» из Санкт-Петербурга. Генподрядчиком второго этапа по итогам аукциона стало местное ООО «СМУ-90» Вардана Агароняна. Компания была готова исполнить условия контракта по начальной цене — за 1,65 млрд руб. В ходе работ она выросла до 2,1 млрд.

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Алина Морозова

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