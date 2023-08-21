В Адыгее экс-главу села будут судить за сдачу в аренду четырех земельных участков

В Адыгее завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы одного из сельских поселений Теучежского района, подозреваемого в незаконной сдаче в аренду четырех земельных участков Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По данным следствия, в декабре 2016 года глава сельского поселения без законных оснований предоставил в аренду без проведения аукциона четыре земельных участка. Кроме того, не имея полномочий, он подписал распоряжения об изменении вида разрешенного использования земельных участков. Это повлекло занижение размера арендной платы, из-за чего в бюджет муниципалитета не поступило более 1,2 млн руб.

В отношении бывшего главы села завели уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Теперь оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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