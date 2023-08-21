Дождь с грозой прогнозируют в южной половине Краснодарского края

Кратковременные осадки с грозой ожидаются во второй половине дня в отдельных районах южной половины Кубани. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

При этом температура воздуха на Азовском побережье может достигать +39°С. На Черноморском побережье осадков не ожидается, прогнозируется небольшая облачность с температурой до +37°С.

В Краснодаре продолжит держаться сухая жаркая погода с аналогичными температурными показателями. 20 августа в городе жара установила новый исторический рекорд — воздух прогрелся до +38,4°С.

Георгий Ефименко

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