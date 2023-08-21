Роспотребнадзор замерил уровень радиации на территории Кубани

Роспотребнадзор исследовал на объектах окружающей среды и среды обитания людей показатели уровня радиации. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Фото: управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

«Превышения естественного гамма-фона, характерного для территории Краснодарского края, не зафиксировано»,— отметили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за радиационной обстановкой продолжается.

Татьяна Ручкина

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