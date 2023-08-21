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БСК направит до 39 млн рублей на проектирование зданий

АО «Башкирская содовая компания» объявило конкурентный отбор проектировщика дополнительного въезда (выезда) на территорию производства «Соды» с комплексом зданий. Стоимость работ — 38,97 млн руб. Заявки принимаются до 24 августа, итоги будут подведены 5 сентября.

Подрядчик должен будет спроектировать двухэтажное здание бюро пропусков, здание весовой, пост охраны, трансформаторную подстанцию, автомобильные весы. В перечень работ входит выполнение инженерных изыскания, историко-культурные исследования, разработка архитектурно-градостроительного облика и дизайн-проекта здания бюро, проектной, рабочей и сметной документации, а также прохождение госэкспертизы.

Влада Шипилова

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