Аналитики назвали Белгородскую область регионом с самыми высокими зарплатами в Черноземье

В период с июня 2022 года по май 2023-го средняя зарплата в России составила 59 тыс. руб, а в Белгородской области доля работников с заработком выше этой суммы достигла 26,1%. Это самый высокий показатель в Черноземье, сообщается в иссладовании РИА «Новости». 4,7% жителей региона ежемесячный доход превышает две средних зарплаты по стране, отмечают аналитики.

Методология исследования строилась на изучении количества высокооплачиваемых работников «с учетом различий в региональных ценах». Авторы отмечают, что статистика может быть искажена из-за объема «зарплат в конвертах», поскольку при составлении рейтинга учитывался только официальный доход.

В Липецкой области доля работников с зарплатой выше средней по России составляет 24,6%, выше двух средних — 4,9%. Среди жителей Курской области 23,7% получают больше, чем среднестатистический россиянин, у 5% ежемесячный доход выше двух средних по стране.

В Воронежской области доля работников с заработком выше среднероссийского составляет 19,2%, с заработком выше двух средних зарплат по РФ — 4,7%. В Орловской области — 19% и 2,9% соответственно.

Меньше всего высокооплачиваемых работников в Тамбовской области

Зарплату выше среднероссийской там получают 15,6% жителей, выше двух средних по России — 2,9%.

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Алина Морозова

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