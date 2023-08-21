На Кубани изъяли 575 тысяч литров фальсифицированного алкоголя

За полгода в Краснодарском крае из незаконного оборота изъяли более 575 тыс. л фальсифицированной алкогольной продукции. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» сообщил начальник управления ЭБ и ПК ГУ МВД по региону Павел Залуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Адыгее Фото: пресс-служба ГУ МВД по Адыгее

По его словам, в июне при производстве обыска по уголовному делу пресекли деятельность незаконного цеха. Из незаконного оборота изъяли 3 тонны контрафактного алкоголя в ассортименте (виски, текила, чача, вино, спирт), предметы, вещества, а также оборудование для производства, фасовки и хранения спиртосодержащей жидкости.

Всего с начала года на Кубани пресекли деятельность шести подпольных цехов, производивших алкогольную и спиртосодержащую продукцию. В сфере незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выявили 88 преступлений экономической направленности, в суд направили 68 уголовных дел и привлекли к ответственности 113 лиц. Еще по шести уголовным делам будут судить организованные преступные группы, занимавшиеся на территории региона нелегальным производством и продажей алкоголя.

Павел Залуцкий отметил, что потребительский рынок является основной сферой совершения экономических преступлений. За полгода их было выявлено 159. Большинство из них связано с незаконным оборотом алкогольной продукции, а также незаконным предпринимательством и проведением азартных игр вне игорной зоны. Это связано с географическим положением региона и постоянным турпотоком. Павел Залуцкий подчеркнул, что из-за увеличения спроса растет и предложение.

«В курортных городах спиртное неизвестного происхождения предлагают туристам под видом лучших кубанских вин. Причем порой, не скрываясь, разливают с лотков, киосков и прямо с машин. Как показывают проверки, такие вина смешивают на месте — из спирта, красителей и ароматизаторов»,— отметил Павел Залуцкий.

Подробнее в материале «Ъ-Кубань» — «В курортных городах спиртное неизвестного происхождения предлагают туристам под видом лучших кубанских вин».

Татьяна Ручкина

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