На охрану резиденций главы Башкирии направят до 2,5 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на конкурсе 7 сентября выберет подрядчика для охраны резиденций главы республики с 1 октября до конца текущего год, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 2,53 млн руб., его оплатит бюджет республики.

Из конкурсной документации следует, что требуется охрана четырех резиденций: возле деревни Вязовка (Кармаскалинский район), а также в Уфе — на улице Зорге, на улице Пушкина и в гостинице «Айгуль» на улице Валиди.

Подрядчик обязан охранять объекты и имущество, обеспечивать пропускной режим, организовать пешее патрулирование охраняемой территории. У охранников должно быть нарезное короткоствольное огнестрельное оружие, специальные средства активной обороны (наручники, резиновая палка). На КПП должны быть установлены металлодетекторы.

Предыдущий контракт на такую же сумму был заключен с ООО ЧОО «СБП».

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте