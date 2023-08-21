ФСБ: один из руководителей Одесской железной дороги задержан по делу о диверсии

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Херсонской области сообщило о задержании гражданина Украины, одного из руководителей Одесской железной дороги. Он подозревается в организации диверсии на станции Херсон. По данным ведомства, из-за мужчина смог организовать проблемы со снабжением российских войск в Херсоне в феврале 2022 года.

«Задержанный в феврале 2022 года спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации, что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении СВО на Украине»,— сообщили в херсонском УФСБ (цитата по ТАСС). Фамилия задержанного не уточняется, в спецслужбе рассказали лишь, что в совершении диверсии подозревается «гражданин Украины 1961 года рождения». Также ФСБ опубликовало видео, на котором сотрудники ФСБ в боевой амуниции заходят в сельский дом. Там их встречает мужчина в синей майке с надписью «Партия регионов».

На видео мужчина рассказывает, как в феврале прошлого года дал поручения своим подчиненным указание повредить стрелку на станции в Херсоне, чтобы остановить продвижение российских войск. Отметим, что в сам город российские войска вошли 2 марта 2022 года, а 3 марта город полностью перешел под контроль России.

Как отмечают в УФСБ, действия задержанного были направлены на «подрыв обороноспособности РФ». По данным ведомства, диверсию мужчина организовал в составе преступной группы (задержаны ли другие ее участники, неизвестно). Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Одесская железная дорога — региональный филиал АО «Украинская железная дорога», обслуживает железные дороги на территории шести юго-западных областей Украины: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой.

Александр Кислов