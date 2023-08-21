На Кубани около 50% экономических преступлений касаются форм собственности

Из выявленных в 2023 году экономических преступлений около половины составляют преступления против различных форм собственности. Чаще всего это мошенничества, присвоения и растраты вверенного имущества, рассказал в интервью «Ъ-Кубань» начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Краснодарскому краю Павел Залуцкий.

Он отметил, что спектр экономических правонарушений на Кубани достаточно широк. Он касается сфер ЖКХ, потребительского рынка, незаконного оборота спирта и алкоголя, здравоохранения, а также лесной промышленности, образования, бюджетной сферы и внешнеэкономической деятельности. Кроме того, остро стоит вопрос фальшивомонетничества — 276 фактов сбыта поддельных купюр за прошедшее полугодие.

Среди новых видов мошенничества особое внимание уделяют преступлениям с применением информационно-телекоммуникационных технологий — 415 таких преступлений за 2023 год, к уголовной ответственности привлекли 102 лица. Для повышения их раскрываемости созданы специализированные подразделения для противодействия IT-преступлениям.

Георгий Ефименко

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