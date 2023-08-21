В Краснодаре в 2023 году жертвами финансовой пирамиды стали 30 человек

В 2023 году жертвами финансовой пирамиды, созданной в Краснодаре, стали 30 человек, рассказал в интервью «Ъ-Кубань» начальник управления ЭБ и ПК ГУ МВД по Кубани Павел Залуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

«Организаторы пирамиды под видом осуществления законной инвестиционной деятельности, привлекали денежные средства граждан, которые в последующем похитили. По факту совершенных мошеннических действий в отношении организатора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие»,— отметил глава ведомства.

По словам господина Залуцкого, проведенный комплекс оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий позволил в текущем году окончить расследование и направить в суд пять уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид и их пособников.

В марте 2023 года Ленинский районный суд Краснодара приговорил бывших руководителей инвестиционной компании «Алмида Финанс» Алексея Руденко, Александра Старкова и Наталью Михайленко к восьми годам колонии каждого за совершение мошенничества в составе организованного преступного сообщества. Ущерб вкладчикам составил 137 млн руб., потерпевшими признаны более 500 человек.

Наталья Решетняк

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