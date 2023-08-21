За полгода на застройщиков Кубани завели 256 уголовных дел

В первом полугодии в Краснодарском крае возбудили 256 уголовных дел в отношении застройщиков. Всего за полгода выявили 490 преступлений в строительной сфере, сообщил в интервью «Ъ-Кубань» начальник управления ЭБ и ПК ГУ МВД по региону Павел Залуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

По его словам, работа по декриминализации строительного комплекса региона проводится регулярно. Большинство преступлений в этой сфере связаны с неисполнением застройщиками своих обязательств.

«В целях пресечения противоправной деятельности таких недобросовестных застройщиков подразделениями ЭБиПК активно ведется работа, по своевременному документированию подобных фактов и принятию исчерпывающих мер, направленных на возмещение ущерба потерпевшим»,— отметил Павел Залуцкий.

Он подчеркнул, что работа по возмещению ущерба дольщикам осложняется тем, что застройщики часто вкладывают полученные деньги в незаконное возведение многоквартирных домов. При этом большая часть денег выводится ими из бизнеса и зачастую распределяется на покупку недвижимости или перевод на счета аффилированных им лиц. Арестовать имущество или счета в этом случае можно только по решению суда. Но здесь возникает сложность в сборе доказательной базы, подтверждающей, что это имущество было куплено на деньги участников долевого строительства.

Татьяна Ручкина

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