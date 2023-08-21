Швеция не планирует отправлять Украине истребители Gripen

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна пока не намерена отправлять истребители Gripen на Украину. По его словам, эти истребители пригодились бы Швеции, поскольку на данный момент она не входит в НАТО.

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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Gripen

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

«Мы не в той ситуации. Мы сделаем все, чтобы поддержать их авиацией, но пока новых обязательств по передаче шведских самолетов Украине нет»,— сказал премьер в интервью телеканалу TV4. «Швеция — географически большая страна, нам приходится защищаться, и мы пока не в НАТО»,— добавил он.

Предоставить шведские Gripen во время визита в Швецию 19 августа просил президент Украины Владимир Зеленский. Вместо этого он пообещал организовать на Украине производство БМП CV90. «Это баланс между тем, что мы можем дать им, и тем, что мы должны иметь сами»,— отметил премьер.

Премьер также напомнил, что Швеция входит в коалицию из 11 стран, которые обучают украинских пилотов управлять истребителями F-16. Сегодня Дания пообещала предоставить Украине 19 таких истребителей.

Самолет JAS 39 Gripen — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. JAS: Jakt — истребитель, Attack — штурмовик, Spaning — разведчик. Gripen переводится как «Грифон». Этот истребитель стоит на вооружении ВВС Швеции с 1997 года.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина