Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 107 человек

Из-за отравления шаурмой в городе Владимире к врачам обратились 107 человек, среди них 23 ребенка. Об этом сообщил в Telegram губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По его словам, около половины обратившихся госпитализированы. «В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку»,— уточнил господин Авдеев.

В региональном минздраве сказали, что с признаками острого пищевого отравления госпитализировали 67 человек, из них 17 детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, передает ТАСС.

Роспотребнадзор говорил, что установило адреса пяти предприятий общепита, где пострадавшие покупали шаурму. По итогам проведенных проверок у них выявили ряд нарушений требований санитарных норм, они опечатаны. Следственный комитет РФ возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Лаура Кеффер