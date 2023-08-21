На Кубани за полгода выявили 276 фактов сбыта фальшивых банкнот

За январь-июнь 2023 года в Краснодарском крае выявлено 276 фактов сбыта фальшивых денежных купюр. Об этом в беседе с главным редактором «Ъ-Кубань» рассказал начальник управления ЭБ и ПК ГУ МВД по Кубани Павел Залуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Несмотря на принимаемые меры, по-прежнему остро стоит вопрос противодействия фальшивомонетничеству… Граждане, избравшие путь обогащения в обход существующих законов, постоянно совершенствуют преступные схемы, и наша основная задача – выработка своевременных и эффективных мер реагирования»,— рассказал Павел Залуцкий.

Ранее в пресс-службе Южного ГУ Банка России сообщили, что годом ранее количество поддельных денег достигало 825 купюр. Больше всего за указанный период было выявлено поддельных пятитысячных банкнот (172 шт., или 62% от общего числа). Доля поддельных купюр номиналом 1 тыс. руб. составила 22% от общего числа (62 единицы), 2 тыс. руб. — 43 единицы (15%).

Наталья Решетняк

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