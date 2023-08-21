Финансирование плана устойчивого развития Кубани достигло почти 5 млрд рублей

Финансирование плана устойчивого развития экономики и сохранения социальной стабильности Краснодарского края в 2023 году составит 4,8 млрд руб. Об этом сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, по состоянию на май текущего года документ включал более 60 антикризисных решений. Господин Бурлачко подчеркнул, что принятие этого плана и других законодательных актов позволило экономике регионе не уйти «в штопор» и обойтись минимальными потерями.

Спикер ЗСК отметил, что депутатский корпус держит это направление на особом контроле. Краевые депутаты регулярно посещают различные муниципалитеты региона, чтобы выяснить, какие проблемы появляются у тех или иных промышленных предприятий региона в связи с санкционным давлением. Далее на совещаниях в парламенте вырабатываются пути выхода из непростых ситуаций, в которых оказался кубанский бизнес.

«Краснодарский край, несмотря на сложности, по-прежнему вносит серьезный вклад в достижение технологического суверенитета страны. В сфере промышленности у нас сформирован пул из 21 проекта импортозамещающих производств. Среди них предприятия, уже сейчас выпускающие необходимую продукцию с господдержкой и создающие новые линейки. Таким образом заполняются освободившиеся ниши в экономике»,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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