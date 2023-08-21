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Коммерсантъ FM
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На Ставрополье таможенники изъяли 12 тыс. бутылок Pepsi на 1,5 млн рублей

Сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления в Минеральных Водах изъяли 12 тыс. бутылок контрафактного напитка Pepsi на сумму 1,5 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

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На Ставрополье таможенники изъяли 12 тыс. бутылок Pepsi на 1,5 млн рублей

На Ставрополье таможенники изъяли 12 тыс. бутылок Pepsi на 1,5 млн рублей

Фото: ФТС России

На Ставрополье таможенники изъяли 12 тыс. бутылок Pepsi на 1,5 млн рублей

На Ставрополье таможенники изъяли 12 тыс. бутылок Pepsi на 1,5 млн рублей

Фото: ФТС России

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На Ставрополье таможенники изъяли 12 тыс. бутылок Pepsi на 1,5 млн рублей

Фото: ФТС России

На Ставрополье таможенники изъяли 12 тыс. бутылок Pepsi на 1,5 млн рублей

Фото: ФТС России

Фура с газировкой, направлявшаяся из Владикавказа в Таганрог, была задержана на трассе «Кавказ». Партия контрафактного напитка изъята у перевозчика.

«За незаконное использование чужого товарного знака нарушителю грозит уголовная ответственность»,— сообщает Федеральная таможенная служба.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону

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