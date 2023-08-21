Болгария начала передачу порта «Росенец» ЛУКОЙЛа под госконтроль

Министерство транспорта Болгарии начало процедуру передачи под госконтроль портового терминала «Росенец». Решение было принято после расторжения 15 августа договора о концессии с ЛУКОЙЛом.

«Морская администрация издала приказ об исключении "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" из реестра портовых операторов»,— сказано в пресс-релизе Минтранса. Власти страны установили 30-дневный срок для передачи объекта под свой контроль.

«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» заключил договор о концессии на портовый терминал «Росенец» в мае 2011 года. Концессия была предоставлена на 35 лет. Парламент Болгарии решил расторгнуть концессию из-за санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине.

Лаура Кеффер