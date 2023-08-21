Глава СКР Бастрыкин заинтересовался гибелью 9-летней пациентки белгородской больницы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю белгородского ведомства Станиславу Захарову доложить о ходе проверки по факту гибели 9-летней пациентки одной из больниц Белгорода 19 августа. Информация об этом появилась в telegram-канале Следкома.

«Следователями СК России выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин произошедшего, в том числе качества оказанной медицинской помощи»,— рассказали правоохранители.

Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. В своем telegram-канале он сообщил, что девочка была госпитализирована «чуть больше» двух недель назад в состоянии средней степени тяжести. Ранее у нее не было аллергии на какие-либо препараты, но после введения дозы лекарства у нее появились признаки острой анафилаксии.

«Специалисты сразу же приняли необходимые меры, также через десять минут прибыл реаниматолог и реанимационные мероприятия были продолжены. После был проведен консилиум, лечение и обследование корректировалось в зависимости от лабораторных и клинических данных. Проведена консультация с федеральным центром, лечение проходило в соответствии с их рекомендациями», — рассказал господин Иконников.

По его словам, сразу после смерти пациентки больницей и минздравом региона была инициирована проверка «случая» в Следственном комитете.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте