Более 100 млн рублей потратят на восстановление курского вокзала после атаки

Вице-губернатор Курской области Алексей Дедов на совещании в облправительстве рассказал, что по предварительным оценкам на восстановление железнодорожного вокзала в областном центре, в который накануне попал украинский беспилотник, может понадобиться 104 млн руб.

По словам чиновника, сегодня руководство железной дороги выберет подрядчика для восстановительных работ. Аварийные службы сейчас продолжают демонтаж опасных конструкций.

Напомним, после попадания беспилотника в здание на крыше начался пожар. Огонь был ликвидирован в 3:46 утра. На вокзале пострадали крыша, фасад и первая платформа. Также в результате взрывной волны повреждения получили зале ожидания и пешеходный тоннель.

Происшествие прокомментировали в МИД РФ. Там напомнили, что вокзал в Курске был построен как памятник участникам сражений на Курской дуге в Великую Отечественную войну. В министерстве назвали это террористическим актом и ударом по общей с Украиной истории.

Сергей Толмачев

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