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Коммерсантъ FM
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РСПП попросил разрешить бизнесу не раскрывать финотчетность до июля 2024 года

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил правительство разрешить компаниям не раскрывать финансовую отчетность до июля 2024 года. Соответствующее письмо РСПП в начале июля отправил премьер-министру Михаилу Мишустину, заявил «Интерфаксу» вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП Александр Варварин.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Обращение связано с тем, что с 1 июля компании в соответствии с постановлением правительства №1102 снова обязаны раскрывать информацию о своей деятельности после перерыва, введенного властями с весны 2022 года из-за риска расширения санкций. В РСПП, однако, считают, что санкционные риски для крупнейших российских компаний остаются, а также есть неоправданные риски для всей российской экономики.

«Находящаяся в свободном доступе отчетность упростит сбор информации о текущем финансовом состоянии компаний и их вкладе в экономику России для обоснования введения таких ограничений. В рамках анализа отчетности компаний… появится возможность выявления экономических взаимосвязей, указывающих на неисполнение санкций, например, какие группы товаров экспортируются в большем объеме, чем ожидалось, и какие критические процессы обеспечиваются параллельным импортом»,— пояснил господин Варварин.

РСПП просит правительство «в возможно короткий срок» скорректировать постановление №1102, чтобы разрешить компаниям до 1 июля 2024 года полностью или частично не публиковать финансовую отчетность. В качестве альтернативы РСПП предлагает определить список компаний, которым разрешат срывать упомянутую информацию.

Кроме того, РСПП просит установить новые правила включения облигаций к котировальным спискам Московской биржи. В обычном порядке это происходит в том числе на условиях раскрытия информации, но союз предлагает установить, что условия для котирования соблюдены, если есть информация о ее наличии от Центробанка или если эмитент направил ее Мосбирже под обязательство не раскрывать эти сведения.

В 2022 году бизнес получил право не обнародовать или раскрывать в ограниченном виде чувствительную корпоративную информацию. Это правило действовало до 1 июля 2023 года. В феврале 2023-го Минфин выступил за возобновление публикаций не обнародованных ранее отчетов. В июне РСПП говорил, что попросит правительство продлить разрешение не публиковать финотчетность.

Лаура Кеффер

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