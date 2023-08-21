Стартовала продажа билетов на игру «Факела» с «Краснодаром» в Воронеже

Началась продажа электронных билетов на матч «Факела» с «Краснодаром» в рамках шестого тура РПЛ, который пройдет 25 августа на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба воронежского футбольного клуба. Они реализуются на сайте qtickets.ru по принципу «не более трех в одни руки». Для их покупки нужно иметь карту болельщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Болельщикам будут доступны билеты на места на Центральной, Восточной и Южной трибунах, оставшиеся после реализации абонементов. На Северной трибуне расположатся болельщики краснодарского клуба.

Накануне «Факел» одержал первую с начала сезона РПЛ победу, обойдя нижегородский клуб «Пари НН» на два очка.

Как изменились состав и стоимость воронежского «Факела» после первого сезона в РПЛ — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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