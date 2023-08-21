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Коммерсантъ FM
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Отряд российских кораблей зашел в порт Китая после совместного патрулирования

Три корабля Тихоокеанского флота ВМФ РФ зашли в порт города Циндао китайской восточной провинции Шаньдун после выполнения совместного с ВМС Народно-освободительной армии Китая патрулирования в Тихом океане. Об этом сообщают госагентства ТАСС и «РИА Новости».

Первым в порт зашел «Адмирал Пантелеев», затем «Адмирал Трибуц» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Это первый заход российских кораблей в Китай после снятия ограничений между странами в период COVID-19. В порту Циндао корабли пробудут до 24 августа. Российские моряки посетят местные достопримечательности.

«В ходе совместного патрулирования были отработаны вопросы управления с обеих сторон, ведения всех видов разведки, а также другие мероприятия боевой подготовки»,— сказал журналистам командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

Российско-китайские военные учения «Север.Взаимодействие-2023» прошли с 20 по 23 июля в Японском море. Было выполнено около 20 боевых упражнений, включая артиллерийскую стрельбу по разным видам целей. 24 июля китайские корабли зашли в порт Владивостока. Затем ВМФ РФ и ВМС Китая провели совместное патрулирование в западной и северной частях Тихого океана.

В 2022 году вооруженные силы России и Китая провели шесть совместных военных учений — наибольшее количество за последние 20 лет. Об активизации учений Минобороны РФ и КНР договорились в ноябре 2021 года.

Лусине Баласян

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