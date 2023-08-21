Две петербургские компании прошли в финал конкурса туристического мегапроекта

Госкорпорация «Туризм.РФ» опубликовала шорт-лист конкурса на разработку концепции курорта «Новая Анапа». В него вошли «Студия 44» Никиты Явейна и консорциум с участием ООО «Творческие технологии», петербургской гостиничной компании Cronwell Management, НИиПИ градостроительства» и «ИнфраВЭБ» («дочка» госкорпорации ВЭБ.РФ). Еще одним финалистом стал консорциум с участием института «Мосинжпроект», архитектурного бюро Wowhaus, Mantera Group и Horovod.Space.

Курорт «Новая Анапа» будет создан на территории 1,8 тыс. га в станице Благовещенской Краснодарского края. В этой локации собираются построить более 100 гостиниц с номерным фондом до 25 тыс. единиц, а также спортивные, оздоровительные и развлекательные объекты. Кроме того, планируется увеличить протяженность песчаных пляжей на 17 км.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 1 трлн рублей. Ожидается, что создание курорта позволит привлечь в Анапу от 3 до 5 млн туристов в год. Его строительство начнется в 2024 году, говорил замминистра строительства РФ Юрий Гордеев.

Результаты второго этапа конкурса, в рамках которого необходимо будет создать мастер-план развития территории курорта, будут объявлены в декабре, рассказал «Ъ-СПб» генеральный директор компании Cronwell Management Алексей Мусакин.

«Перед участниками стоит задача сформировать функционально- планировочную организацию территории, включая архитектурно-градостроительные решения и предложить модель управления этой территорией»,— уточнил он.

Константин Куркин

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