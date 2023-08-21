Maserati представила трековый суперкар MCXtrema

Компания Maserati представила первую модель новой программы по выпуску эксклюзивных автомобилей — трековый суперкар MCXtrema.

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Новинка, которая ранее была известна как Project24, стала экстремальной версией дорожного спорткара Maserati MC20. Модель не имеет сертификации для дорог общего пользования и омологации для официальных гонок и допущена только для эксплуатации в рамках трек-дней.

Автомобиль, над которым работали специалисты Maserati Centro Stile, получил карбоновый монокок и полностью новый углепластиковый кузов с развитой аэродинамикой, светодиодную оптику и остекление из лексана. Купе оснастили 730-сильным 3-литровым турбомотором V6, который сочетается с 6-ступенчатой секвентальной гоночной коробкой передач и задним приводом.

Машина имеет регулируемую подвеску и стабилизаторы поперечной устойчивости, карбон-керамические тормоза Brembo, 18-дюймовые колеса с центральной гайкой и покрышками-сликами. Суперкар оснащен сертифицированными Международной автомобильной федерацией FIA системами безопасности.

В оснащение включены встроены пневмодомкраты, кондиционер, система телеметрии, гоночное сиденье с 6-точечными ремнями безопасности, регулируемые рулевая колонка и педальный узел. В качестве опции предложены пассажирское сиденье, камера заднего вида, система контроля давления в шинах и другое оборудование.

Тираж Maserati MCXtrema составит 62 экземпляра, которые были распроданы еще до официальной презентации модели. Производство суперкара начнется во второй половине 2024 года, а поставки автомобилей клиентам намечены на конец следующего года.

Максим Вершинин

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