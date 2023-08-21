На Васильевском острове начали благоустраивать парк в устье Смоленки

В Петербурге на Васильевском острове начались работы по созданию парка в устье реки Смоленки, сообщили активисты в группе «ВКонтакте» «Парк на Смоленке | Васильевский остров».

Речь идет о двух участках земли около улицы Кораблестроителей, один из которых расположен на острове Декабристов, другой – на Васильевском острове. По словам местных жителей, геодезисты накануне обозначили территорию благоустройства. Активисты обсудили с представителем подрядчика планы по озеленению, и он пообещал сохранить все взрослые деревья, растущие сейчас на земельном участке.

В 2018 году территорию парка планировали отдать под застройку, но местные жители выступили против проекта. Затем их поддержали депутаты Законодательного собрания, а впоследствии и городские власти. В 2021 году петербуржцы проголосовали за включение парка на Смоленке в программу благоустройства.

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