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Коммерсантъ FM
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В Стамбуле загорелось здание культурного центра

В районе Эсенюрт в европейской части Стамбула произошел пожар в многоэтажном здании культурного центра имени Эрола Олчока, сообщает CNN Turk. На место происшествия отправили большое количество пожарных бригад, информации о пострадавших пока нет.

Судя по фотографиям с места ЧП, огонь распространился на несколько этажей, дым видно в близлежащих районах. Что стало причиной возгорания, неизвестно. Есть опасения, что пожар может перекинуться и на соседние строения, которые в условиях плотной застройки стоят фактически стена в стену к горящему зданию, пишет «РИА Новости».

Лаура Кеффер

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