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В Ярославле на стройке полиция обнаружила 17 рабочих-нелегалов

Во Фрунзенском районе Ярославля полиция в ходе проверки выявила 17 иностранных граждан от 27 до 60 лет, работавших на стройке с нарушениями миграционного законодательства. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Стройка в Ярославле

Стройка в Ярославле

Фото: УМВД России по Ярославской области

Стройка в Ярославле

Фото: УМВД России по Ярославской области

В отношении иностранцев полицейские составили 10 протоколов по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (осуществление трудовой деятельности без патента), 5 протоколов по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда в РФ), 7 протоколов по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания (проживания) в РФ).

Семерых задержанных решено выдворить за пределы РФ. Работодатель иностранцев устанавливается. Он может быть привлечен к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

Антон Голицын

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