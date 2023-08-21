В Ярославле на стройке полиция обнаружила 17 рабочих-нелегалов

Во Фрунзенском районе Ярославля полиция в ходе проверки выявила 17 иностранных граждан от 27 до 60 лет, работавших на стройке с нарушениями миграционного законодательства. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стройка в Ярославле

Фото: УМВД России по Ярославской области Стройка в Ярославле

Фото: УМВД России по Ярославской области

В отношении иностранцев полицейские составили 10 протоколов по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (осуществление трудовой деятельности без патента), 5 протоколов по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда в РФ), 7 протоколов по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания (проживания) в РФ).

Семерых задержанных решено выдворить за пределы РФ. Работодатель иностранцев устанавливается. Он может быть привлечен к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

Антон Голицын