На Кубани выдача микрозаймов в июле снизилась на 3%

В Краснодарском крае в июле выдача микрозаймов снизилась на 3,3%, до 107,6 тыс. единиц. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Регион по этому показателю занимает третье место в РФ, на первой и второй строчках — Москва (165,1 тыс. ед., +0,2%) и Московская область (139 тыс. ед., -0,5%).

Меньше всего микрозаймов за июль выдано в Архангельской (-5,1%) и Воронежской (-4,8%) областях, в республиках Татарстан (-4,6%) и Саха (Якутия) (-4,6%), а также в Алтайском крае (-4,4%).

В целом по России в июле выдали 2,86 млн микрозаймов, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем месяце. В НБКИ отмечают, что выдача микрозаймов сокращается второй месяц подряд, что во многом стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.

В июне на Кубани выдали 110,3 тыс. микрозаймов.

Наталья Решетняк

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