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Коммерсантъ FM
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ЦБ Китая снизил ключевую ставку кредитования на 0,10%

Народный банк Китая снизил ключевую ставку рефинансирования — годовую ставку кредитования для первоклассных заемщиков (LPR) — на 10 базисных пунктов, до 3,55%. Это уже второе снижение ключевой ставки кредитования в стране за последние три месяца. До этого она понижалась в июне — также на 0,1%. Аналитики, опрошенные Reuters, были уверены, что на этот раз ставка будет снижена на 0,15%.

Неожиданным для аналитиков оказалось и решение ЦБ не менять при этом пятилетнюю ставку кредитования, на которую ориентируются банки при выдаче клиентам ипотечных кредитов. Она сохранилась на уровне 4,2%.

Решение Центробанка вызвало снижение индексов Shanghai Composite и CSI 300 на 1,2–1,5%, юань продолжил свое падение по отношению к доллару, снизившись на 0,3%, а 10-летние китайские правительственные облигации упали до 2,56% — самого низкого за последние три года уровня.

Кирилл Сарханянц

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