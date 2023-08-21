«Полипластик» откроет завод по производству полимерных труб в СЗФО

Группа «Полипластик» до конца 2024 года запустит первую производственную площадку по выпуску полимерных труб в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, рассказал изданию «Ведомости Северо-Запад» председатель совета директоров группы Мирон Гориловский.

Инвестиции составят более 1,5 млрд руб. По словам господина Гориловского, сейчас происходит подбор площадки и определение необходимых мер поддержки. На предприятии планируется выпускать до 25 тыс. т готовой продукции: полимерных труб, колодцев для водоснабжения и водоотведения, газоотведения, а также прокладки электросетей и оптико-волоконных кабелей. Выручка завода может составить около 5 млрд руб. в год.

Председатель совета директоров ГК «Полипластик» рассказал, что необходимость открытия нового производство в СЗФО вызвана ощутимым ростом заказов в рамках реализации госпрограмм модернизации коммунальной инфраструктуры и программы газификации.

Группа компаний «Полипластик» - одно из крупнейших предприятий химической промышленности в Европе со штаб-квартирой в Москве. В настоящее время владеет заводами, 15 из которых находятся в России, 3 – в Белоруссии, и один в Казахстане. Согласно данным «СПАРК», годовой консолидированный оборот группы составил 84 млрд руб.

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