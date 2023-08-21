В ярославских детских лагерях построят новые корпуса

В Ярославской области в двух летних оздоровительных лагерях построят новые корпуса на деньги федерального бюджета. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз новых корпусов в ДОЛ им. А. Матросова

Фото: Правительство Ярославской области Эскиз новых корпусов в ДОЛ им. А. Матросова

Фото: Правительство Ярославской области

Лагеря будут построены в детском оздоровительном лагере им. А. Матросова, принадлежащем мэрии Ярославля, и социально-оздоровительном центре «Чайка» в Тутаевском районе. Стоимость работ составит 70 млн руб.

«Ярославская область вошла в число победителей проведенного Минпросвещения России отбора субъектов РФ на предоставление в 2024 – 2026 годах субсидий на монтаж быстровозводимых конструкций в организациях отдыха детей и их оздоровления»,— сообщили в областном правительстве.

В лагере имени Матросова два одноэтажных корпуса на 47 человек каждый построят к лету 2024 года, в «Чайке» построят один такой же корпус в 2025 году.

Антон Голицын