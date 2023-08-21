За две недели в Краснодарском крае произошло 10 лесных пожаров

За две недели августа на Кубани зафиксировано десять лесных пожаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова
«На сегодняшний день максимальный — пятый класс пожарной опасности введен в 26 городах и районах. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время сохранится высокая температура»,— отметил глава Кубани.
Он также напомнил жителям и гостям Краснодарского края о том, что в настоящий момент в регионе запрещено разводить костры на природе, кроме того, на Кубани действует временное ограничение на посещение лесов.
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Черноморское побережье Краснодарского края охватили пожары
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