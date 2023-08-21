За две недели в Краснодарском крае произошло 10 лесных пожаров

За две недели августа на Кубани зафиксировано десять лесных пожаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

«На сегодняшний день максимальный — пятый класс пожарной опасности введен в 26 городах и районах. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время сохранится высокая температура»,— отметил глава Кубани.

Он также напомнил жителям и гостям Краснодарского края о том, что в настоящий момент в регионе запрещено разводить костры на природе, кроме того, на Кубани действует временное ограничение на посещение лесов.

Фотогалерея Черноморское побережье Краснодарского края охватили пожары Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Днем 18 августа огонь вспыхнул на территории СНТ «Сосновое» в Геленджике, которое расположено на берегу Черного моря, где растут реликтовые пицундские сосны Фото: t.me / BogodistovAA Предварительная причина пожара, по данным властей курорта, неосторожное обращение с огнем Фото: t.me / BogodistovAA В ликвидации возгорания были задействованы 100 человек: пожарные и добровольцы Фото: t.me / BogodistovAA Площадь природного пожара в Геленджике составила 2,7 га Фото: t.me / BogodistovAA Пострадавших в ЧП нет Фото: t.me / BogodistovAA На Черноморском побережье Кубани действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности из-за засухи и 37-градусной жары Фото: t.me / BogodistovAA В этот же день в Новороссийске на территории грузового терминала загорелись деревянные поддоны и бочки с нефтепродуктами Фото: t.me / mtsunvrsk Столб черного дыма был виден с разных частей Новороссийска Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk Площадь пожара составила 1300 кв. м Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk В тушении было задействовано 57 человек и 16 единиц техники Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk Накануне в Анапе горел склад вторсырья на площади 250 кв. м Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Позже очевидцы сообщили о горящем поле в районе Супсехского шоссе Фото: t.me / MoreOz Следующая фотография 1 / 13 Днем 18 августа огонь вспыхнул на территории СНТ «Сосновое» в Геленджике, которое расположено на берегу Черного моря, где растут реликтовые пицундские сосны Фото: t.me / BogodistovAA Предварительная причина пожара, по данным властей курорта, неосторожное обращение с огнем Фото: t.me / BogodistovAA В ликвидации возгорания были задействованы 100 человек: пожарные и добровольцы Фото: t.me / BogodistovAA Площадь природного пожара в Геленджике составила 2,7 га Фото: t.me / BogodistovAA Пострадавших в ЧП нет Фото: t.me / BogodistovAA На Черноморском побережье Кубани действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности из-за засухи и 37-градусной жары Фото: t.me / BogodistovAA В этот же день в Новороссийске на территории грузового терминала загорелись деревянные поддоны и бочки с нефтепродуктами Фото: t.me / mtsunvrsk Столб черного дыма был виден с разных частей Новороссийска Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk Площадь пожара составила 1300 кв. м Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk В тушении было задействовано 57 человек и 16 единиц техники Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk Накануне в Анапе горел склад вторсырья на площади 250 кв. м Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Позже очевидцы сообщили о горящем поле в районе Супсехского шоссе Фото: t.me / MoreOz Смотреть

Наталья Решетняк

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