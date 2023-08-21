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За две недели в Краснодарском крае произошло 10 лесных пожаров

За две недели августа на Кубани зафиксировано десять лесных пожаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

«На сегодняшний день максимальный — пятый класс пожарной опасности введен в 26 городах и районах. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время сохранится высокая температура»,— отметил глава Кубани.

Он также напомнил жителям и гостям Краснодарского края о том, что в настоящий момент в регионе запрещено разводить костры на природе, кроме того, на Кубани действует временное ограничение на посещение лесов.

Фотогалерея

Черноморское побережье Краснодарского края охватили пожары

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Днем 18 августа огонь вспыхнул на территории СНТ «Сосновое» в Геленджике, которое расположено на берегу Черного моря, где растут реликтовые пицундские сосны

Днем 18 августа огонь вспыхнул на территории СНТ «Сосновое» в Геленджике, которое расположено на берегу Черного моря, где растут реликтовые пицундские сосны

Фото: t.me / BogodistovAA

Предварительная причина пожара, по данным властей курорта, неосторожное обращение с огнем

Предварительная причина пожара, по данным властей курорта, неосторожное обращение с огнем

Фото: t.me / BogodistovAA

В ликвидации возгорания были задействованы 100 человек: пожарные и добровольцы

В ликвидации возгорания были задействованы 100 человек: пожарные и добровольцы

Фото: t.me / BogodistovAA

Площадь природного пожара в Геленджике составила 2,7 га

Площадь природного пожара в Геленджике составила 2,7 га

Фото: t.me / BogodistovAA

Пострадавших в ЧП нет

Пострадавших в ЧП нет

Фото: t.me / BogodistovAA

На Черноморском побережье Кубани действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности из-за засухи и 37-градусной жары

На Черноморском побережье Кубани действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности из-за засухи и 37-градусной жары

Фото: t.me / BogodistovAA

В этот же день в Новороссийске на территории грузового терминала загорелись деревянные поддоны и бочки с нефтепродуктами

В этот же день в Новороссийске на территории грузового терминала загорелись деревянные поддоны и бочки с нефтепродуктами

Фото: t.me / mtsunvrsk

Столб черного дыма был виден с разных частей Новороссийска

Столб черного дыма был виден с разных частей Новороссийска

Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

Площадь пожара составила 1300 кв. м

Площадь пожара составила 1300 кв. м

Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня

Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня

Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

В тушении было задействовано 57 человек и 16 единиц техники

В тушении было задействовано 57 человек и 16 единиц техники

Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

Накануне в Анапе горел склад вторсырья на площади 250 кв. м

Накануне в Анапе горел склад вторсырья на площади 250 кв. м

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Позже очевидцы сообщили о горящем поле в районе Супсехского шоссе

Позже очевидцы сообщили о горящем поле в районе Супсехского шоссе

Фото: t.me / MoreOz

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Днем 18 августа огонь вспыхнул на территории СНТ «Сосновое» в Геленджике, которое расположено на берегу Черного моря, где растут реликтовые пицундские сосны

Фото: t.me / BogodistovAA

Предварительная причина пожара, по данным властей курорта, неосторожное обращение с огнем

Фото: t.me / BogodistovAA

В ликвидации возгорания были задействованы 100 человек: пожарные и добровольцы

Фото: t.me / BogodistovAA

Площадь природного пожара в Геленджике составила 2,7 га

Фото: t.me / BogodistovAA

Пострадавших в ЧП нет

Фото: t.me / BogodistovAA

На Черноморском побережье Кубани действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности из-за засухи и 37-градусной жары

Фото: t.me / BogodistovAA

В этот же день в Новороссийске на территории грузового терминала загорелись деревянные поддоны и бочки с нефтепродуктами

Фото: t.me / mtsunvrsk

Столб черного дыма был виден с разных частей Новороссийска

Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

Площадь пожара составила 1300 кв. м

Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня

Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

В тушении было задействовано 57 человек и 16 единиц техники

Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

Накануне в Анапе горел склад вторсырья на площади 250 кв. м

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Позже очевидцы сообщили о горящем поле в районе Супсехского шоссе

Фото: t.me / MoreOz

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Наталья Решетняк

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