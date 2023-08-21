«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В последние недели всех волнует тема рубля. Центральный банк повысил ставку до 12%. Такое решение регулятор объяснил ростом инфляционных ожиданий. О дестабилизации на валютном рынке Банк России упоминал лишь вскользь в контексте увеличения потребительского спроса. Что происходит на рынках и какие действия предпринимать инвесторам? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Экспортеры в силу каких-то задач выручку не заводят обратно в страну, то есть мы продаем энергоресурсы, а выручка сюда не поступает — это главная проблема. Пока она не решена, мы об этом ничего не знаем. Не отрегулировал Центральный банк и ситуацию со свопами в юанях, а объемы там невероятные — на прошлой неделе до 0,5 трлн руб. в день доходили. Поэтому ситуация на валютном рынке хоть и успокоилась, но далека от стабильной. Судя по всему, рубль будет стремиться к отметке 100 за доллар. А это для властей психологический рубеж. Будем наблюдать. Мера по стопроцентному возврату экспортной выручки, скорее всего, будет рассматриваться правительством и при дестабилизации на рынке может быть введена.

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