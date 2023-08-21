Ирина Кивико: расходы Крыма увеличились на 9 млрд рублей

Расходы бюджета Республики Крым (РК) выросли на 9 млрд руб., до 155,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минфина со ссылкой на заявление зампредседателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

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По официальным данным, по итогам семи месяцев года бюджет Крыма исполнен с профицитом в 7,5 млрд руб. при доходах в 163 млрд руб. (65,1% годовых назначений, на 15,1 млрд руб., или на 10,2% больше показателя 2022 года), исполнение по расходам составило 51,6% назначений на год.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы республики выросли на 7,5%, до 54,4 млрд руб. (+ 3,8 млрд руб. год к году).

Большая часть расходов —82,5 млрд руб. или 53,1% общей суммы — направлена на финансирование отраслей социально-культурной сферы. Отмечается, что расходы крымского бюджета на соцсферу и культуру выросли на четверть, или на 16,5 млрд руб.

Также значительная часть расходов направлена на:

нацэкономику республики ; отрасль ЖКХ, на реализацию общегосударственных расходов, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, национальную оборону.

Местные бюджеты регионов республики получили 25,3 млрд руб., или 55,7% годовых назначений с ростом к прошлогоднему показателю на 1,6 млрд руб., или на 6,8%.

Наталья Решетняк

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