Правительство утвердило сроки газификации Камчатки

Правительство утвердило дорожную карту на трехлетний период по организации поставок сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатский край. Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, на строительство береговой инфраструктуры выделят 12 млрд руб.

Согласно дорожной карте, «Газпром» должен в первом квартале 2024 года заключить договор поставки СПГ с «Сахалина-2» на Камчатку. Как уточнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, для перевода Камчатки на потребление СПГ запланировано создание причалов и комплекса приема газа в бухте Раковая Авачинской губы. Ввод инфраструктуры в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года.

Кроме того, планируется строительство плавучего терминала для приема СПГ и морских судов-газовозов. «Реализация намеченных планов поможет выполнению программы социальной газификации, чтобы тепло и горячая вода были в домах местных жителей без перебоев и, конечно, по доступным ценам»,— сказал господин Мишустин.

Утвердить дорожную карту по поставкам СПГ на Камчатку в сентябре 2022 года правительству поручил президент РФ Владимир Путин. В частности, он призвал разработать ресурсную базу для производства и поставок по цене, не превышающей установленную ФАС.

Лусине Баласян