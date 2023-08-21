В Башкирии дизтопливо для аграриев за месяц подорожало на 35%

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазразманов сообщил на оперативном совещании в правительстве, что мелкооптовая цена летнего дизтоплива в августе выросла на 35% по сравнению с июлем и достигла 71,8 тыс. руб. за т.

«Это вымывает деньги аграриев. Нам еще дополнительно до конца года необходимо купить 80 тыс. т. на завершение уборки зерновых, сахарной свеклы, озимых. Мы уже видим, что около 3 млрд руб. вымыло у наших аграриев»,— заявил господин Фазразманов.

В настоящее время, по его словам, убрано более половины урожая в 15 районах республики, валовый сбор составил около 2 млн т зерна.

Влада Шипилова

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