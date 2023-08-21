Кубань оказалась в последней двадцатке общероссийского рейтинга высоких зарплат

Краснодарский край занял 65-е место в рейтинге регионов по уровню заработной платы, подготовленном «РИА Новости». В прошлом году Кубань распологалась на 64-м месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По данным исследования, у 17,2% жителей Кубани зарплата выше средней по России. Кубанцев, у которых зарплаты превышают среднероссийскую в два раза, насчитывается 4,6%.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплату выше среднероссийской получают 75% жителей. На второй и третьей строчках расположились Ненецкий и Ханты-Мансийский округа — 61,4% и 60,8% соответственно.

В десятке регионов-лидеров также расположились: Магаданская область (59,7%), Чукотский автономный округ (58,6%), Сахалинская область (52%), Республика Саха (48,6%), Мурманская область (45,1%), Москва (44,4%), Санкт-Петербург (43,2%).

Самый низкий процент высокооплачиваемых сотрудников зафиксирован в Ингушетии — 8,8%.

Ранее опрос российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показал, что две трети жителей Кубани недовольны своей зарплатой. Число жителей региона, которых устраивает оплата труда, упало на 1% за два года.

Наталья Решетняк

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