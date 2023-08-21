В Уфе установят скульптуры за 1 млн рублей

Администрация Кировского района Уфы по итогам аукциона заключила контракт на изготовление и установку малых архитектурных форм во дворах на улице Генерала Горбатова, 3/2, 3/3, и 5/1 с Арманом Пиначяном, сообщается на сайте госзакупок. Предприниматель был единственным участником аукциона, контракт заключен по начальной цене — за 1 млн руб., он будет профинансирован из бюджета города.

Работы необходимо выполнить в течение трех месяцев. Подрядчик должен установить объемные буквы алфавита, шахматную доску, образовательный стенд с алфавитом.

Арман Пиначян является директором и совладельцем ООО «ДСК „М8“».

Майя Иванова

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