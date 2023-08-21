Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китай арестовал второго за месяц предполагаемого американского шпиона

Министерство национальной безопасности Китая арестовало 39-летнего госслужащего, которого власти подозревают в работе на ЦРУ США. Об этом со ссылкой на заявление министерства в WeChat сообщает South China Morning Post. Это уже второй арест предполагаемого американского шпиона за месяц.

Из заявления министерства следует, что фамилия задержанного Хао, однако в отчете не уточняется ни пол, ни министерство, в котором числился арестованный. Как утверждают власти, Хао был завербован ЦРУ, когда подавал на американскую визу, будучи студентом в Японии. Тогда же он познакомился с неким Тедом, гражданином США, и Ли Цзюнем, гражданином КНР, который уже работал на ЦРУ. Вместе они убедили Хао работать на американскую разведку. Шпионскую деятельность, по версии китайских властей, Хао начал осуществлять сразу после возвращения в Китай и трудоустройства в одно из министерств страны. Он якобы несколько раз встречался с представителями ЦРУ в Китае, чтобы передать им собранную информацию и получить денежное вознаграждение.

10 августа Министерство национальной безопасности объявило об аресте еще одного гражданина страны, подозреваемого в работе на ЦРУ. Им оказался 52-летний сотрудник государственного оборонно-промышленного предприятия, который, как и Хао, в свое время учился за рубежом — в Италии, где также во время обучения был завербован Центральным разведывательным управлением.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...