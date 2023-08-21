Китай арестовал второго за месяц предполагаемого американского шпиона

Министерство национальной безопасности Китая арестовало 39-летнего госслужащего, которого власти подозревают в работе на ЦРУ США. Об этом со ссылкой на заявление министерства в WeChat сообщает South China Morning Post. Это уже второй арест предполагаемого американского шпиона за месяц.

Из заявления министерства следует, что фамилия задержанного Хао, однако в отчете не уточняется ни пол, ни министерство, в котором числился арестованный. Как утверждают власти, Хао был завербован ЦРУ, когда подавал на американскую визу, будучи студентом в Японии. Тогда же он познакомился с неким Тедом, гражданином США, и Ли Цзюнем, гражданином КНР, который уже работал на ЦРУ. Вместе они убедили Хао работать на американскую разведку. Шпионскую деятельность, по версии китайских властей, Хао начал осуществлять сразу после возвращения в Китай и трудоустройства в одно из министерств страны. Он якобы несколько раз встречался с представителями ЦРУ в Китае, чтобы передать им собранную информацию и получить денежное вознаграждение.

10 августа Министерство национальной безопасности объявило об аресте еще одного гражданина страны, подозреваемого в работе на ЦРУ. Им оказался 52-летний сотрудник государственного оборонно-промышленного предприятия, который, как и Хао, в свое время учился за рубежом — в Италии, где также во время обучения был завербован Центральным разведывательным управлением.

Кирилл Сарханянц