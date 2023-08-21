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Коммерсантъ FM
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Уралмашзавод в 2,6 раза увеличил свою полугодовую прибыль

ПАО «Уралмашзавод» (Екатеринбург, «УЗТМ-Картэкс») увеличило свою чистую прибыль по РСБУ в 2,6 раза в январе—июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как указано в отчетности компании, прибыль выросла со 188,3 млн до 490,1 млн руб.

Выручка предприятия за этот период выросла в 1,7 раза, с 7,8 млрд до 13,52 млрд руб., себестоимость — в 1,8 раза, до 10,93 млрд руб. с 5,9 млрд. Рост валовой прибыли, в свою очередь, составил 38,8%.

При этом, как следует из отчетности, дебиторская задолженность на 30 июня нынешнего года составила 27,9 млрд руб., в то время как в конце декабря прошлого года она составляла 26,5 млрд руб., а по данным на 31 декабря 2021 года — 12,8 млрд руб. Кредиторская задолженность предприятия выросла с 5,6 млрд руб. в декабре 2021 года до 15,9 млрд руб. на 30 июня. Отмечается, что в конце декабря прошлого года она составляла 12,8 млрд руб.

ПАО «Уралмашзавод» входит в состав ГК «УЗТМ-Картэкс». Занимается производством оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики.

Мария Игнатова, Екатеринбург

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