В Петербурге нашли пропавшую ночью двухлетнюю девочку

Потерявшуюся в воскресенье, 20 августа, в Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку нашли живой. Об 21 августа пишет «Фонтанка»

По предварительным данным, ребенка обнаружили в троллейбусном парке. Сейчас к ней едут сотрудники полиции вместе с матерью.

Информацию о пропаже девочки с приметами 20 августа опубликовала пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. В сообщении отмечалось, что последний раз ребенка видели у дома 65 по проспекту Маршала Блюхера в Красногвардейском районе города.

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