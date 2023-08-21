«ТНС энерго Воронеж» ищет защитника от хакеров

На портале госзакупок опубликован тендер по поиску подрядчика для выявления компьютерных атак на ресурсы гарантирующего поставщика электроэнергии в Воронежской области ПАО «ТНС энерго Воронеж». Как сообщается в материалах закупки, подрядчик должен «реагировать» на такие инцидент и передавать информацию о них в государственную систему работы с компьютерными атаками ФСБ. Компания готова заплатить за эту работу не более 1,5 млн руб.

Подрядчик должен будет защищать ресурсы «ТНС энерго Воронеж» от хакеров в течение 12 месяцев с момента подписания договора. Силовикам информацию об инцидентах нужно будет передавать «через защищенный канал связи с помощью использования средства криптографической защиты информации в программно-аппаратном исполнении».

Подрядчик будет выбран в ходе конкурса, заявки на участие в котором принимаются до 4 сентября. Итоги планируют подвести 8 сентября.

Алина Морозова

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